Le Disquaire Day dévoile les infos de sa prochaine édition

Tous les ans, c’est un événement qui fait tourner les têtes des esthètes de la galette. Eh bien, qu'ils soient rassurés : le Disquaire Day, la déclinaison française du Record Store Day, vient d’annoncer les dates de sa 12e cuvée. Dans le sillon des deux précédentes éditions, le raout aura lieu sur plusieurs journées, avec une première date majeure le samedi 23 avril, accompagnée d’une face B le samedi 18 juin.

Pour les infos, on peut d'ores et déjà vous dire que la chanteuse Taylor Swift sera l’ambassadrice internationale de l’édition. Et que, niveau skeuds (le nerf de la guerre), plus de 170 références sont annoncées. Comme d’habitude, il y a un peu de tout, avec beaucoup de gros noms déclinés dans toutes les sauces et formats (on te voit David Bowie), des associations d’artistes pensées spécialement pour l’occasion et des compilations parfois lumineuses de genres obscurs.

De notre côté, on reviendra sur le sujet avec notre dossier des disquaires mis à jour et on vous dévoilera la liste des meilleurs événements organisés pour l'occasion. Car chaque année, ce sont des dizaines de concerts et DJ sets qui essaiment un peu partout dans la capitale.

Quoi ? Disquaire Day 2022

Quand ? Samedi 23 avril et samedi 18 juin 2022