Le Disquaire Day vient de dévoiler la date de son édition 2023

Et un tour de plus pour la grand-messe des fadas du microsillon ! Le Disquaire Day, la déclinaison française du Record Store Day, raout de soutien aux magasins de disques indépendants, vient d’annoncer sa 13e cuvée. Alors que l’épidémie avait éclaté les trois dernières éditions, le cru 2023 se recentre sur une seule journée, le samedi 22 avril.

Les diggers devraient y trouver leur compte, avec, comme d’habitude, des rééditions de vinyles cultes, des reprises cheloues et des compilations lumineuses de genres obscurs. De notre côté, on reviendra sur le sujet avec notre dossier des disquaires mis à jour et on vous dévoilera la liste des meilleurs événements organisés pour l'occasion. Car chaque année, ce sont des dizaines de concerts et DJ sets qui essaiment un peu partout dans le Grand Paris.

Quoi ? Disquaire Day 2023

Quand ? Samedi 22 avril 2023