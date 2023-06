Le Doyenné souffle sa première bougie avec une teuf dans son potager

C’est le premier jour de l’été, et c’est le moment de prendre un peu de recul sur la vie parisienne – mais pas trop loin non plus, dans l’Essonne. Foncez réserver vos places pour l’anniversaire de notre chouchou, le Doyenné. Afin de fêter dignement leur première année d’existence et leur avalanche de prix (comme celui du meilleur resto de l’année lors des derniers Time Out Food & Drink Awards), James Edward Henry et Shaun Kelly ont invité une palanquée de copains et de copines dans leur incroyable nef moderniste du parc du château de Saint-Vrain. Le manger et le boire vont être assurés par le Londonien Ed Wilson, le Suédois volant Svante Forstorp, le glacier Folderol ou les vitis Joseph et Sylvestre Mosse.

Et comme la Fête de la Musique résonne jusqu’à Saint-Vrain, on va avoir droit une prog pointue de concerts plus variés que les légumes du potager : la harpiste Naomi Greene, les chansons d’Aja (entendue chez La Femme) ou de Joel Shearer, les expérimentations de Dani Siciliano et des DJ set de Guillaume Berg et de Superpitcher. L’entrée coûte 10 € (il faut bien sûr payer ce qu’on mange et boit) et il est possible de réserver un retour en car à minuit. Pratique ! En revanche pour l’aller, il va falloir vous débrouiller par vous-même. L’aventure d’une nuit d’été.

Où ? Le Doyenné, 5 rue St-Antoine, 91770 Saint-Vrain

Quand ? Le 21 juin de 16h à minuit

Réservation obligatoire ici