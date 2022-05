Le festival de cinéma en plein air revient sur le toit de la Machine du Moulin Rouge

Comme chaque été, les cinéphiles ne jurent que par le festival Cinéma sur le toit. Chaque mercredi, du 6 juillet au 7 septembre, le festival tricoté par le magazine So Film et le Bar à Bulles revient poser ses bobines sur le toit de la Machine du Moulin rouge. Cette quatrième édition, toujours gratuite et paritaire, réunira dix films dont le point commun est de mettre à l’image univers parallèles et aventures sensorielles.

Pour vous donner une idée de l’ambiance, sachez que le festival sera ouvert avec le culte Las Vegas Parano de Terry Gilliam, sorte de Guide du routard de la pharmacopée, et clôturé avec Si c’était de l’amour de Patric Chiha, adapté de la pièce Crowd de Gisèle Vienne. Entre les deux, les spectateurs auront la possibilité de mater Paris Is Voguing de Gabrielle Culand, autour de la transmission de la culture voguing en France, l’épopée rockabilly Violent Days de Lucile Chaufour ou encore la plongée féministe ultra-stylisée The Love Witch d’Anna Biller.

Une édition de Cinéma sur le toit pendant laquelle on croisera aussi le conte de vampire iranien A Girl Walks Home Alone at Night d’Ana Lily Amirpour et le film Coherence de James Ward Byrkit, autour d’un repas qui dérape. Enfin, en cette période des festivals et de tournées de groupes, allez voir Spit’n’Split de Jérôme Vandewattyne, un docu qui suit le groupe liégeois The Experimental Tropic Blues Band pendant une tournée qui part franchement en c*******. Deux ultimes choses à noter sur votre cahier de textes : les réservations se font chaque jeudi précédant la séance et cette cuvée 2022 verra le retour du ciné-karaoké (le 1er juillet) à la Cité fertile.

Quoi ? Cinéma sur le toit

Quand ? Chaque mercredi, du 6 juillet au 7 septembre.

Où ? 4 Cité Véron, 75018 Paris

Combien ? Gratuit, sur réservation, le jeudi précédant la séance