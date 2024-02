Le festival dédié au café revient dans le Marais

Time Out lisant l’avenir dans le marc, on peut vous dire que cette année encore, une bonne odeur de café va embaumer le Marais. D’où va-t-elle venir ? Du Carreau du Temple, où va se tenir, une fois encore, le Paris Café Festival, les 9 et 10 mars. Et cette cinquième édition propose une programmation plus remplie qu’une dosette de lungo, autour des grains de spécialité et des artisans torréfacteurs.

Beau, grain et fort

Aux côtés des rendez-vous classiques, très compète, comme le championnat de France de barista, le concours de latte art (dessin sur mousse de lait) ou le tournoi de torréfaction chaud comme un expresso, on trouve cette année deux nouveautés. Les amateurs d’irish-coffee et d’Espresso Martini vont ainsi se délecter de la compétition de mixologues avec des créations de cocktails chauds et froids à base de café.

Et on retrouvera un espace gastronomique où il sera possible d’accompagner les petits noirs de grandes douceurs comme celles proposées par Stéphane Bersia. Et sinon, afin de varier les shots de caféine, plus de 60 exposants seront disponibles, tandis que le Lab déroulera des conférences thématiques. Et après, vous aurez toute votre nuit blanche pour repenser à ces bons moments !

Où ? Carreau du Temple, 4 rue Eugène-Spuller, Paris 3e.

Quand ? du 9 au 10 mars 2024 de 10h à 18h.

Combien ? 20-28 € la journée. Billetterie.