Le Festival du Merveilleux est de retour au musée des Arts forains !

Okaaaay let’s go ! Prenez votre meilleure voix de forain et appelez tous vos petits (et grands) cousins : du 27 décembre au 7 janvier 2024, le Festival du Merveilleux repart pour un tour. Organisé chaque année au musée des Arts forains, l’événement mêle spectacles vivants (et numériques), food et attractions dans le lieu le plus enchanteur de la capitale. Cette année, la prog met en lumière les rapports entre foire et sport (décidément, on n’en a pas fini jusqu’aux JO). Une très bonne occasion de s’aventurer dans le Far-Est parisien, le musée étant à ce moment-là ouvert et animé toute la journée, sans obligation de participer à une visite guidée.

© Musée des Arts Forains

Comme toujours, les attractions majeures du musée (qui ont pour certaines plus d’une centaine d’années) seront mises en marche à cette occasion, juste pour que vous puissiez les tester ! Côté pestacles, des performances de compétition donc, comme de la corde ou du cerceau aérien, à voir tout au long de la journée à l’intérieur du musée et dans ses jardins.

Spécialement décorés pour l’occasion, les espaces extérieurs seront aussi aménagés de food trucks où se sustenter. Au menu ? Soupe à l’oignon et vin chaud, mais aussi les spécialités de poisson de la Cabane de Cape Cod, et les burgers et hot dogs de Circus Street Food. Merveilleux, on a dit !

Où ? musée des Arts forains, 53 avenue des Terroirs-de-France, Paris 12e.

Quand ? du 27 décembre 2023 au 7 janvier 2024, de 10h à 18h.

Combien ? 22 € pour les adultes, avec deux attractions offertes et accès à tous les spectacles.