Le Festival du Merveilleux nous plonge en immersion dans la fête foraine

Mordus d’histoires d’Apaches, de french cancan et de surineurs de grand chemin, le musée des Arts forains s’apprête à vous faire votre fête. A la tête d'une collection démesurée sur les arts du spectacle, le spot du 12e revient avec la 12e édition de son Festival du Merveilleux, qui se tiendra du 26 décembre au 2 janvier 2023. Le thème de ce millésime ? La fête foraine pardi !

En plus de pouvoir chevaucher les manèges et attractions, de danser dans une salle de bal itinérante des années 1920 ou de vous immerger dans les canaux vénitiens, vous aurez cette année la possibilité de vous faire tirer le portrait comme en… 1850 ! Le temps du festival, l’artiste Enzo Lucia, qui utilise la technique antique du collodion humide, installera son studio ambulant en plein milieu du Théâtre du Merveilleux.

© Pavillons de Bercy

Sur le reste du programme, on a surtout repéré un hommage à l’artiste La Goulue (aka Louise Weber), insoumise et glorieuse danseuse de la Belle Epoque qui a mis sur pied les règles du french cancan. Pour célébrer sa carrière, passée entre la scène du Moulin Rouge, les fêtes foraines et le domptage de fauves, le musée a invité l’artiste Laurette de Paname. Elle interprétera un nouveau spectacle, Splendeurs et misères de La Goulue, racontera l’histoire du french cancan et donnera même des cours !

Ultime point La Goulue : soyez attentif, des œuvres de Toulouse-Lautrec, dont elle fut la muse, risquent de se cacher dans le musée ! Outre une sacrée dégaine, ce Festival du Merveilleux permet de se balader librement dans les cinq espaces du musée, alors qu’il n’est habituellement accessible qu’en partie, à travers des visites guidées. Profitez-en !

Quoi ? 12e édition du Festival du Merveilleux

Quand ? Du 26 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023, tous les jours de 10h à 18h.

Où ? Musée des Arts forains, 53 avenue des Terroirs-de-France, Paris 12e

Combien ? De gratuit à 18 € (Billetterie ici)