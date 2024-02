Le festival Yardland balance une première salve qui fait saliver entre rap et afro

Yardland, v2 ! Après une cuvée inaugurale escamotée suite aux révoltes urbaines de l’été 2023, Yardland, ce festival issu du passe-passe entre le média Yard et We Love Green retente sa chance et dévoile ce mercredi 21 février une grosse vingtaine de noms (rap mais pas que) qui chevaucheront l’hippodrome de Vincennes les 6 et 7 juillet.

Sacré dossier que ce Yardland, dont chaque intercalaire a pour but de représenter un pan des cultures populaires. Le plus lumineux ? Celui consacré à la musique avec un grand panorama des scènes rap francophones du moment, quelques gros noms internationaux et une mise en avant des sonorités afro-caribéennes.

Une prog Quinté+

On y croisera l’Atlantiste Gunna ; l'escouade trap bondynoise 13 Block ; la jolie garce belge Shay ; Zamdane et ses ambiances synthétiques mélancoliques ; l’Américano-Ghanéene Amaarae ; un show exclusif de Gradur autour de ses freestyles Shegueys ; la nouvelle perle algérienne Tif ; le drilleur clamartois 1PLIKÉ140 ; ou l’éternel roi sans couronne toulousain Ateyaba. Si vous êtes davantage dans l’ambiance « new gen/artistes encore sous le radar amenés à tout péter », vous allez être gâté avec, en file indienne : Jolagreen23, Zequin, Kay The Prodigy, Maureen, Angelilazuli, TH, J9ueve, H JeuneCrack ou Bushi. Ce n’est qu’une première annonce et les bruits d’écurie racontent des discussions avec d’autres noms Quinté+ dans l’ordre.

Ça, c’est seulement pour la musique. Mais Yardland ambitionne d’être un lieu où l’on pourra aussi voir des expos, manger des cuisines du monde entier, participer à des conférences traitant de sujets engagés et à plein d’ateliers. La suite devrait vite arriver. Mais ouf, Yardland est enfin là, et bien là.

Quand ? samedi 6 et dimanche 7 juillet 2024.

Où ? hippodrome de Vincennes 2 route de la Ferme, Paris 12e.

Combien ? Pass 2 jours à partir de 79 €.