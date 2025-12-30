Le film culte de notre enfance revient à l’affiche pour Noël en version ciné-concert avec plus de 100 musiciens sur scène

Fin 2026, « Maman, j’ai raté l’avion ! » fait son grand retour sur grand écran à Paris. Projeté en ciné-concert et accompagné en direct par plus de 100 musiciens et choristes, le classique de Noël change d’échelle.

Trente-six ans après sa sortie, Maman, j’ai raté l’avion ! revient sur grand écran à Paris dans une version ciné-concert programmée pour les fêtes de fin d’année… 2026. Le samedi 5 décembre 2026, à 20h30, le film réalisé par Chris Columbus sera projeté en version française au Palais des Congrès de Paris, accompagné en direct par plus de 100 musiciens et choristes du Yellow Socks Orchestra & Choir.

La formation interprétera en synchronisation parfaite la bande originale de John Williams, dont les thèmes ont largement contribué au succès mondial du film (souvenez-vous Somewhere in My Memory). Le public pourra ainsi (re)découvrir les aventures de Kevin McCallister, incarné par Macaulay Culkin, enfant laissé seul à la maison et confronté à deux cambrioleurs malchanceux. Une première en France pour ce classique de Noël, pensé comme un rendez-vous familial (de 1h49) entre projection et concert live.

PS : si cette annonce vous a donné envie de (re)mater le film, il est disponible sur Disney+.

Où ? Palais des Congrès de Paris, 2 place de la Porte Maillot, 75017 Paris

Quand ? 5 décembre 2026, 20h30

Billetterie : experiences.viparis.com