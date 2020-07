Le Food Temple célèbre l'Afrique au Carreau du Temple

Depuis maintenant quatre ans, le Carreau du Temple célèbre les gastronomies populaires avec son festival Food Temple. Cette année, hourrah ! Pendant trois jours fin septembre, honneur aux cuisines du continent africain ! Si la programmation définitive n'est pas encore connue, on sait déjà que le focus sera mis sur la street food, avec comme d'habitude des produits quali, de saison.

Au menu ? Un brunch dominical, des ateliers et des masterclass pour découvrir astuces et secrets de cuisine des chef(fe)s. Mais aussi des films, des rencontres, des photographies... tout ça en lien avec l'Afrique !



Foodista invétéré(e)? En attendant ce grand raout annuel, vous pouvez déjà explorer les rues de Paris et découvrir nos meilleurs restaurants d'Afrique de l'Ouest !

Quoi ? Food Temple Africa

Où ? Le Carreau du Temple, 4 rue Eugène Spuller, 3e.

Quand ? Du vendredi 25 au dimanche 27 septembre 2020/Vendredi 25 septembre : entrée libre 19h30-23h. Samedi 26 septembre : entrée libre 10h-20h. Dimanche 27 septembre : entrée libre 10h-18h.

