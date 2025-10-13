Les meilleurs restaurants d'Afrique de l'Ouest à Paris

Entre le Sahara et le golfe de Guinée, de la Mauritanie au Bénin en passant par le Sénégal et la Côte d’Ivoire, l’Afrique de l’Ouest agrège plus de quinze pays et offre une gastronomie foisonnante où se croisent ingrédients traditionnels, influences arabes et européennes, et qui s'est exportée à Paris au fil de l’histoire coloniale. Portée par une nouvelle génération de chef(fe)s, cette cuisine s'hybride, se réinvente et s'impose tranquillemet dans le payasage parisien. En route pour découvrir nos meilleurs restaurants où manger du mafé, du poulet yassa ou du bœuf kédjénou !