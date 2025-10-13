Paris

Paris

Paris-Bamako
© Paris-Bamako
© Paris-Bamako

Les meilleurs restaurants d'Afrique de l'Ouest à Paris

L'Afrique de l'Ouest à Paris ! Mafés, thieb, yassa, kédjénou... Notre sélection parisienne des meilleurs restaurants.

Antoine Besse
Écrit par Antoine Besse
Journaliste
Entre le Sahara et le golfe de Guinée, de la Mauritanie au Bénin en passant par le Sénégal et la Côte d’Ivoire, l’Afrique de l’Ouest agrège plus de quinze pays et offre une gastronomie foisonnante où se croisent ingrédients traditionnels, influences arabes et européennes, et qui s'est exportée à Paris au fil de l’histoire coloniale. Portée par une nouvelle génération de chef(fe)s, cette cuisine s'hybride, se réinvente et s'impose tranquillemet dans le payasage parisien. En route pour découvrir nos meilleurs restaurants où manger du mafé, du poulet yassa ou du bœuf kédjénou !

Les meilleurs restaurants d'Afrique de l'Ouest à Paris

Waly Fay

  • Roquette
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Waly Fay
Waly Fay

Un voyage du Sénégal au Cameroun, en passant par les Antilles. Le cadre est simple mais élégant, la lumière tamisée et la bande-son tournée vers les traditions. On s'y régale d'un thieb au mérou frais, avec carotte, chou, manioc, aubergine africaine, assorti d'un riz rouge cuit au bouillon parfumé au yété, ce coquillage saumuré.

Où ? 6 rue Godefroy Cavaignac, Paris 11e.

Lire la critique

Chez Boudou

  • Folie-Méricourt
  • prix 1 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Chez Boudou
Chez Boudou
© Antoine Besse

Bakary Sokhona (dit Boudou), Mauritanien de 40 ans arrivé clandestinement en 2003, a commencé à cuisiner les recettes maternelles dans la chambre de son foyer de la rue Desargues à Belleville et, par la magie des réseaux, a vu débarquer Kariss, Fary ou Willian Pacho du PSG ! Porté le succès, il a ouvert cette petite cambuse qui récite brillamment les classiques de Mauritanie : accras de morue, pastels au thon, yassa et surtout le thieb, sa spécialité, en version rouge ou blanche.

Où ? 2 rue Vaucouleurs, Paris 11e

Lire la critique
Bouyon

  • Belleville
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Bouyon
Bouyon
© Bouyon

Rue montante pour cuisine afro-descendante : c’est sur ce tronçon pentu de la très cool rue de Belleville que le chef Diadié Diombana (aka Freddy's Kitchen) a accroché son bout de bistrot indus’ à tables métalliques. Sur la carte, la cuisine “nwaar” – comme dirait Damso – se taille un petit royaume panafricain : brochettes suya nigéro-camerounaises de filet de bœuf mariné, laqué et passé au barbecue ; croquants gombos à la vapeur ou mafé d’agneau, le plat roi du Mali...

Où ? 80 rue Belleville, Paris 20e

Lire la critique

BMK- Paris Bamako

  • Strasbourg-Saint-Denis
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
BMK- Paris Bamako
BMK- Paris Bamako

À quelques numéros de l'Hôtel Grand Amour, ce resto fusionne plusieurs pays d'Afrique, même si la carte est plutôt axée Sénégal, Mali et Côte d’Ivoire. Mafé, yassa et thiep à l’honneur donc (aussi en version vegan), avec de temps à autre quelques surprises. Le design déboîte tout : suspensions et minitabourets en rotin, imprimé wax, fresque arty de Mandela à l’entrée… 

Où ? 14 rue de la Fidélité, Paris 10e.

Lire la critique
La Cantine des Arbustes

  • Sénégalais
  • Plaisance
  • prix 1 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
La Cantine des Arbustes
La Cantine des Arbustes
© Anne-Claire Heraud

Une dégaine colorée pour un self qui fait du bien de chaque côté du plateau. En salle, des plats à prix variables : les plus précaires ne payent pas, les chômeurs payent 4 € et en cuisine, des réfugiés en réinsertion encadrés par Harouna Sow. Le mafé végé avec des aubergines braisées et des gombos vaut le détour !

Où ? 5 rue des Arbustes, Paris 14e.

Lire la critique

Le Petit Dakar

  • Cuisine du monde
  • Le Marais
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Le Petit Dakar
Le Petit Dakar
Le Petit Dakar

Un resto sénégalais simple et charmant, un brin arty et coloré. On y croise les classiques des cuisines de Dakar : thieboudienne rouge (riz au mérou piqué, persil, piment) bien relevé, savoureux yassa et son poulet fermier au citron, oignon et ail. Délicieux et recommandé notamment par Léa Seydoux, croisée régulièrement.

Où ? ​6 rue Elzevir, Paris 3e

Lire la critique

Et après les meilleurs restaurants d'Afrique de l'Ouest à Paris...

Les meilleurs restos brésiliens de Paris

  • Brésilien
  • Recommandé
Les meilleurs restos brésiliens de Paris
Les meilleurs restos brésiliens de Paris

La gastronomie brésilienne ? Une cuisine fusion par excellence ! Laquelle emprunte bien sûr aux indiens d'Amazonie, à l'ancien pays colonisateur (le Portugal)... Mais aussi, à la Chine et surtout au Japon. Prêts pour le voyage ? 

En savoir plus

Les meilleurs restaurants chinois de Paris

  • Chinois
  • Recommandé
Les meilleurs restaurants chinois de Paris
Les meilleurs restaurants chinois de Paris

La Chine ? 9,6 millions de km²… Et une gastronomie plurielle, aussi diversifiée que son territoire est immense (rappel, la France, ce confetti, c'est 643 801 km²). Pour ne pas vous perdre dans ce casse-tête chinois, on vous a classé les meilleurs restos de la capitale en fonction des quatre grands types de cuisines.

En savoir plus
Les 50 meilleurs restaurants de Paris

Les 50 meilleurs restaurants de Paris
Les 50 meilleurs restaurants de Paris

Comme à chaque fin d’année, notre iconoclassement revient mettre le bordel dans la galaxie étoilée (et bien-pensante). Grandes tables, bouis-bouis, bistrots ou spots branchés… L’émotion peut surgir d’un bao à 5 € comme d’un plat sophistiqué à une centaine d’euros. 

En savoir plus
