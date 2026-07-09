Le groupe star de la K-pop BTS ouvre un pop-up store exclusif à Paris cet été

@ Kathy Hutchins / Shutterstock.com | Le célèbre groupe de K-pop BTS s'installe à Paris avec un pop-up store exclusif

Le spot parfait pour s'équiper avant les deux concerts au Stade de France les 17 et 18 juillet.

Sept ans après son dernier passage à Paris en 2019, le groupe de K-pop BTS s’y arrête pour 48 heures dans le cadre de sa tournée mondiale ARIRANG. Les deux shows, les 17 et 18 juillet, viennent célébrer leur dernier album sorti le 20 mars 2026 qui aligne de (très) bonnes collaborations avec Flume, Diplo ou même Ryan Tedder.

Pour fêter ses retrouvailles avec le public français, BTS ouvre un pop-up store du vendredi 10 juillet au dimanche 2 août 2026 au 38 rue du Mont-Thabor, dans le 1er arrondissement. Avec tout le merchandising officiel du groupe, c'est l'endroit parfait pour que les fans puissent s'équiper avant les concerts au Stade de France.

Les collectionneurs pourront s'arracher les t-shirts de la tournée (70 à 75 €), les sweats à capuche (160 à 170 €), les mugs (40 €), mais aussi des éditions limitées de l'album (22 à 32 €) et des vinyles collectors (50 à 60 €). L'accessoire indispensable du concert, l’Army Bomb (le fameux bâton lumineux Light Stick qui se synchronise pendant les concerts) y sera vendu à 70 €.

Les horaires du pop-up store seront d'ailleurs allongés la semaine de l'événement, avec une ouverture de 9h à 22h du 15 au 20 juillet, au lieu de 10h-20h le reste du temps. Attention, l’accès se mérite. Il vous faudra réserver un créneau en ligne sur ce lien (accessible sur smartphone seulement) avec une simple vérification d’identité. Le QR code sera généré seulement 30 minutes avant votre créneau, et vous aurez 30 minutes top chrono pour profiter à l’intérieur.

Où ? 38 rue du Mont-Thabor, Paris 1er.

Quand ? du vendredi 10 juillet au dimanche 2 août 2026.

Combien ? accès libre, sur réservation.