Actualités

Le Stade de France va accueillir un nombre record de 18 concerts en 2026

Et un peu de foot aussi a priori.

Écrit par
Smael Bouaici
Stade de France
© Franck Legros / Shutterstock.com
Entré dans une nouvelle ère cette année avec la concession confiée par l’État à GL Events (jusqu’en 2055), le Stade de France, inauguré par un but de Zidane le 27 janvier 1998, accueillera un nombre record de 18 concerts l’année prochaine, soit un de plus que cette année, rapporte Billboard France.

Outre Fally Ipupa, qui vient d’annoncer une seconde date le 3 mai 2026, on pourra y voir Jul les 15 et 16 mai, Aya Nakamura les 29, 30 et 31 mai, David Guetta les 11, 12 et 13 juin, System Of A Down les 2 et 4 juillet, The Weeknd pour quatre dates du 8 au 12 juillet, et PLK les 4 et 5 septembre.

D’autres dates pourraient être ajoutées, puisque la stratégie de GL Events, qui gère notamment les événements du Palais Brongniart, est de transformer le stade en “destination événementielle à part entière”. Dans son communiqué lors de l’attribution de la concession en juin 2025, l’entreprise annonçait, outre un investissement de 120 millions d’euros pour reconfigurer le lieu et le rendre plus sobre énergétiquement, “l’ouverture du Stade à de nouveaux formats (baseball, football américain, e-sport…) et à de nouvelles activités (restaurant, musée, salle immersive…)”.

Quant aux footballeurs de l’équipe de France, cantonnés au Parc des Princes ces derniers temps suite à un désaccord entre la FFF et GL Events, ils pourraient faire leur retour dans leur stade fétiche en mars 2026 selon les infos du Parisien.

