Le Hasard Ludique interdit au moins de 18 ans le temps d’un week-end

La rentrée sera chaude (et on ne parle pas que du climat) sur la petite ceinture ! Pour la 6e année, le Hasard Ludique se propose de vous caresser dans le sens du beau avec son Marché de l’illustration impertinente. Une foire indépendante et pas pédante où plus de 30 artistes vont présenter leurs travaux poético-érotico-coquins le long des voies, entre collages, peintures, illustrations…

Dans la liste bien fournie des participant(e)s, on a repéré les fresques sensuelles et colorées d’Alexandra de Assunçao, les dessins poutre apparente de Néel Beausonge, le travail de transparence de Louise de Crozals ou les BD queers et clous de Club de Bridge. Et si vous manquez de place sur vos murs, il vous reste bien un bout de peau où vous faire tatouer une œuvre avec Gomax ou La Chauve Tattoo.Et le samedi soir, le marché enfile ses résilles et se transforme en cabaret multifacette avec drag show signé Miss Manly B et Mlle Kiss, performance de pole dance par Pretty Quasar, concert jazzy du duo Mikhaa et Orelle, avant de finir avec les DJ sets-citants de Loki Starfish et Fabisounours. Chaud, on vous dit !

Quand ? samedi 7 octobre de midi à 2h, dimanche 8 octobre de midi à minuit.

Où ? au Hasard Ludique, 128 avenue de Saint-Ouen, Paris 18e.

Combien ? entrée libre (cabaret 5 €).