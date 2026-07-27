Le Jardin d'Acclimatation organise son premier concert à la bougie en septembre

Au programme : les “Quatre Saisons” de Vivaldi jouées sur l'herbe avec des bougies partout

Imaginez l'un des espaces verts les plus emblématiques de la capitale parsemé de centaines de bougies : vendredi 4 septembre 2026, le Jardin d’Acclimatation ouvrira exceptionnellement ses portes à la nuit tombée pour accueillir son premier concert Candlelight Signature.

Le parc situé à l'orée du bois de Boulogne abandonnera pour une soirée son ambiance Nature & Découverte pour se transformer en scène musicale intimiste. Éclairé par des bougies disposées un peu partout, le site accueillera l’Ensemble Paname. Formé par des musiciens issus notamment de l’Opéra de Paris, de la Philharmonie de Berlin et de l’Orchestre de la Suisse Romande, le quatuor jouera l'intégralité des Quatre Saisons.

Une occasion unique d'écouter le chef-d'œuvre de Vivaldi dans le cadre champêtre du Jardin d’Acclimatation.

Où ? Jardin d’Acclimatation, bois de Boulogne, Paris 16e.

Quand ? vendredi 4 septembre 2026, 21h.

Combien ? 31-40 €.