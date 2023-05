Le Jardin21 revient mettre du vert de contact

Plus frais que le potager de mémé et plus vaste que la terrasse du voisin, c’est le retour du Jardin21, ce verger du XIXe siècle posé dans le 19e en bord de canal de l’Ourcq, entre Paris et Pantin. Il a été transformé en 2018 en une friche chlorophyllienne de 1800 mètres carrés par les patrons du Glazart voisin, avec potager partagé et zone de chillance végétale.

A l’occasion de cette nouvelle saison, les jardiniers ont mitonné une prog aux petits oignons. Ceux qui ont des fourmis dans les jambes vont pouvoir pratiquer le qi gong, s'initier au jardinage et à la self-défense (mais pas en même temps) ou s’agiter sur des DJ sets locaux et de saison. Pour ce cru 2023, les horaires s’allongent : les soirs de week-end, vous pourrez guincher dans l’open guinguette jusqu’à 4h du mat’. Les enfants en mal de verdure ne sont pas oubliés avec atelier jardinage ou yoga. Et comme le vent d’été, l’entrée est libre.

Quand ? Du 4 mai au 30 septembre, Mercredi : 12h-00h. Jeudi : 12h-02h. Vendredi-samedi : 12h-04h. Dimanche : 12h-22h.

Où ? 12/A rue Ella-Fitzgerald, Paris 19e