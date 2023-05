Après un premier opus dans le Haut-Marais, voici la 2e adresse des rois du billig ! Plus aérée, plus lumineuse, avec option terrasse, dans le très touristique carrefour de l'Odéon. Si l'on retrouve sans surprise les mêmes produits frais et bien sourcés, issus d’une agriculture durable et paysanne, on note quelques originalités : galettes fourrées, roulées puis découpées en tronçons (« Breizh Rolls »), crêpes et galettes japonisantes (Breizh Tsukemono aux légumes fermentés ; crêpe à la poudre de soja kinako, sucre noir d’Okinawa et glace matcha).

Où ? 1 rue de l'Odéon, Paris 6e