Le lac des Buttes-Chaumont a été entièrement vidé de son eau et des poissons

17 octobre 2023, même pas 10h, autour du lac des Buttes-Chaumont, un bruit d’engin de chantier en fond. Si comme tous les jours, ça court, ça flâne, ça jacte, ce matin, ça s’interroge : la pièce d’eau centrale d’un hectare et demi, est entièrement à sec et vidée de ses poissons. Un effet (de serre) du réchauffement climatique ? Pas encore. Il s’agit d’un grand ménage et curage automno-hivernal du lac du grand parc parisien en vue des JO 2024. Le plus grand chantier jamais mené dans le parc en 150 ans d’existence.

© Rémi Morvan pour Time Out Paris

Ce grand chantier s’étale sur plusieurs mois. La première étape a consisté, les 25, 26 et 27 septembre, à évacuer la faune locale au cours d’une grande pêche de sauvegarde coordonnée par la Fédé de pêche de Paris. Au total, plus d’une tonne de poissons (carpes, goujons, gardons, rotengles…) ont été récupérés, triés et réintroduits dans le canal de l’Ourcq, les lacs des bois de Boulogne et Vincennes, des parcs de Bercy et Montsouris.

© Rémi Morvan pour Time Out Paris

La suite, c’est en ce moment même, c’est le moment de la vidange et du curage du lac. Selon les estimations, les pelleteuses en ont jusqu’au mois de décembre pour extraire environ 1 800 mètres cubes de boue. Un sacré bourbier. A partir de janvier viendra le temps des analyses du lieu, entre questionnements géologiques – les Buttes ont été construites sur une carrière de gypse –, lifting des murets de séparation et rebouchage de trous dans le fond du bassin. En attendant la remise en eau prévue si tout va bien en mars 2024, les berges et les accès à la grotte et au belvédère sont proscrits. Vivement le printemps !

Un canon arc-en-ciel en haut des Buttes ?

Tout en haut du parc trône l’un des plus clinquants repères arc-en-ciel de la capitale. Tenue par Mimi et Zouzou, anciennes patronnes du Pulp, iconique club lesbien des années 2000, cette guinguette accueille certaines des soirées queers les plus débridées de la ville. Venez le dimanche où les tea dance gays font dancefloor comble à grands coups de titres parfois… déroutants. Mythique.