Le Louvre organise une nocturne dédiée à la mode le 10 juillet

Entre défilés improvisés, concerts sous la Pyramide et masterclass autour de l’exposition Louvre Couture, le musée convie le grand public à une soirée gratuite entre art, création contemporaine et esprit couture.

Une nocturne couture au cœur du Louvre

Le musée du Louvre proposera une nocturne exceptionnelle le mercredi 10 juillet 2025, de 18h45 à 22h30, entièrement consacrée à la mode. Intitulée Louvre Couture, cette soirée gratuite (sur réservation) entend faire dialoguer art, création contemporaine et haute couture, à travers une série d’ateliers, de performances et de rencontres.

Concerts, masterclass et performance en avant-première

Parmi les temps forts de la soirée : une masterclass menée par Olivier Gabet, commissaire de l’exposition Louvre Couture, aux côtés du chroniqueur et historien de la mode Loïc Prigent ; une performance en avant-première mondiale de l’acteur et producteur américain Jordan Roth, Radical Acts of Unrelenting Beauty ; et deux concerts, celui de Clara Ysé au pied de l’escalier de la Victoire de Samothrace, et celui de Lucky Love sous la Pyramide du Louvre.

Les visiteurs sont invités à venir habillés selon le thème “couture”, et pourront participer à des ateliers de maquillage et de coiffure, se faire photographier ou défiler dans un espace spécialement aménagé. Certaines salles emblématiques du musée resteront ouvertes toute la soirée, pour permettre une découverte du Louvre en parallèle des animations.