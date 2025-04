Le Marais s’offre le plus grand restaurant végétarien de Paris

Trois niveaux en face du Carreau du Temple, 140 couverts, 60 places en terrasses et toujours zéro animal décédé au compteur ! Voilà Maslow Temple qui débarque au 32 rue de Picardie. Les plus affûtés auront reconnu l’adresse de feu Grand Duc, les plus historiens celle d’un ancien atelier du XIXe siècle à la charpente rivetée façon Eiffel. C’est la troisième adresse du trio Julia Chican, Marine Ricklin et Mehdi Favri, après les succès du premier Maslow et de Fellows.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maslow restaurants (@maslow_restaurants)

Végé et voyageur

L’adresse se pare de carmin (tiens, comme Daimant Saint-Honoré… le végé s’affiche saignant !) et propose une carte totalement renouvelée par rapport aux deux autres adresses sœurs. On va y croiser du néobistrot (Pithiviers de champi et jus réduit ou Paris-Beyrouth au sésame), du street (churros de pomme de terre), du nippon (okonomiyaki, une omelette au chou pointu ; tempura de pleurote)…

Durabilité à tous les étages

L’implication en cuisine n’est pas vaine : en ne proposant plus de viande, et uniquement des produits de saison issus de fermes situées à moins de 200 km de Paris, l’empreinte carbone d’un repas chez Maslow est divisée par quatre par rapport à un restaurant classique, annoncent-ils. On ira tester si le bon pour la planète s’avère aussi bon pour les papilles.

Où ? 32 rue de Picardie, Paris 3e

Quand ? À partir du 22 avril. Du lundi au samedi de 12h à 23h et le dimanche de 11h15 à 21h.

Par ici pour d'autres adresses végé à Paris