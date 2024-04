Le Margot Combat Cocktail Club va électriser le Meurice

Dans la valise d’Alain Ducasse, il y a des restaurants, des étoiles, des hôtels, des chocolats, des glaces, du café… Mais il lui manquait encore une chose : des cocktails. Des verres à la hauteur de son palais et des défis de l’époque. Pour pallier ce manque criant, il a proposé à Margot Lecarpentier une vaste collab. « Je vais être chargée de développer à l’international et sur le long terme la mixologie au sein du groupe Alain Ducasse. Le bar Les Ombres l’année dernière a été une manière de faire connaissance et de voir qu'Alain Ducasse et moi on avait les mêmes goûts et les même envies. J'ai accepté cette mission car le chef me laisse être moi-même », nous explique la taulière du bar Combat, tout juste revenue de New York où elle a lancé la carte des cocktails printaniers du bistrot Benoît, propriété du groupe Ducasse depuis plus de quinze ans.

Sublimer le kitsch

C’est ainsi que, chaque jeudi à partir du 18 avril, et jusqu'en juillet, on la retrouvera au Margot Combat Cocktail Club du Meurice. « Le cocktail français est né dans les grands hôtels avant de s’en émanciper. Y retourner me paraît logique comme parcours ! », dit-elle. Mais Margot Lecarpentier ne va pas se contenter d’un guest classique à shaker sagement sous le plafond peint. « Pour la première fois, un comptoir va être installé dans la salle du Dalí, le restaurant du Meurice. Là, avec Raphaël Blanc, le chef barman du groupe, je vais proposer une carte à la fois très lisible pour les visiteurs internationaux et très personnelle : des relectures de cocktails des années 90 mal-aimés à l’image du Pornstar Martini. Des verres à la limite du kitsch remis en selle avec des ingrédients d’exception piochés chez les producteurs d’Alain Ducasse. »

Un chariot à cocktails sous les lustres

Dans la lignée des salonnières du siècle précédent comme Anna de Noailles ou Solange de La Baume, Margot jouera l’hôtesse de ce club en passant à table avec un chariot à cocktails, pour servir et échanger avec les buveurs. Les chefs du palace Amaury Bouhours et Clémentine Bouchon ne vont pas faire tapisserie et proposeront des bouchées / garnish comestibles associées aux verres. Une expérience inédite et singulère qu’on va tester au plus vite, histoire d'attendre l'autre gros chantier de cette collab AD+ML : la nouvelle mouture du bar des Ombres annoncée pour début mai !

Quand ? les jeudis du 18 avril au 18 juillet à partir de 18h



Où ? Le Meurice, 228 rue de Rivoli, Paris 1er.

