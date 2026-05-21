Le meilleur des cuisines du monde s’installe en bord de Seine tous les samedis

Profiter des beaux jours sur les quais avant d’aller danser, c’est bien, mais bien manger en profitant des beaux jours sur les quais avant d’aller danser, c’est encore mieux ! Inlassable artisan du meilleur, Chop Chop, notre bar à vins préféré, élu “Meilleure vibe” lors des Time Out Paris Food & Drink Awards 2024, s’est associé au Bateau Phare pour, chaque samedi soir, de 16 h à 23 h, inviter un.e chef.fe et régaler clubbeurs et amateurs de bonnes assiettes depuis la terrasse installée devant le bateau.

Samedi 23 mai, c’est au tour de Tarek et sa sœur Leïla de la Cuisine de Souad de passer aux fourneaux et de proposer des assiettes aussi veganes que gourmandes d’inspiration marocaine. Le casting des semaines suivantes aligne des vedettes du cool mondialisé comme un tapis rouge cannois : Sahin Erdal va cuisiner la finale de la LDC à la mode turque ; Cheynese Khachame, un menu 100 % vegan ; Meidhy Galas de Boukan va mettre le cap sur les Caraïbes, et Matteo Legendart va œuvrer au rapprochement des Antilles et de l’Italie… Du bon à manger, et du bon à écouter en bord de Seine : ça ressemble à un bon plan !

Quand ? Chaque samedi de 16h à 23h

Où ? 3 port de la Gare, Paris 13e