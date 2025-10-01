Le musée d’Art moderne consacre une rétrospective XXL au pop artiste new-yorkais George Condo

Basquiat, Keith Haring et aujourd’hui George Condo : avec cette nouvelle rétrospective, le MAM boucle sa trilogie dédiée aux artistes pop new-yorkais des années 80. Figure majeure de l’art contemporain américain, Condo, le seul du trio encore vivant, doit beaucoup à ses deux amis, qui l’ont soutenu alors qu’il débarquait tout juste à New York, où il travaillait également pour Warhol dans son atelier de sérigraphie.

A la fois peintre, dessinateur et sculpteur, Condo méduse vite le public et la critique avec son grand mix artistique qui superpose cubisme, classicisme, expressionnisme, surréalisme, abstraction… Une œuvre hyperpop avant l’heure que célèbre le MAM du 10 octobre au 8 février 2026 avec tout simplement la plus vaste expo jamais consacrée à Condo : 80 peintures, 110 dessins, 20 sculptures seront exposées à Paris – où l’artiste a vécu dix ans.

On y verra ainsi les fameuses Combination Paintings, qui mélangent différents styles sur la même toile, les portraits mi-cartoon mi-cubistes qui ont lancé sa carrière, les Doubles Portraits qui réunissent dans un même geste Pollock et Warhol, mais aussi ses dessins d’enfant ou ses liens avec Burroughs et les écrivains de la Beat Generation. En revanche, pas de mention de la pochette d’album qu’il avait faite pour Kanye West. Clairement une des expos à ne pas manquer cet automne !

Où ? musée d’Art moderne, 11 avenue du Président-Wilson, Paris 16e.

Quand ? du 10 octobre 2025 au 8 février 2026. Du mardi au dimanche, de 10h à 18h.

Combien ? 15-17 €. Billetterie ici.