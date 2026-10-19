Le Musip, un nouveau musée consacré à l’info et aux médias, va ouvrir à Paris en 2029

Le musée, qui se veut un lieu « vivant et non partisan », permettra au public de se mettre dans la peau d’un journaliste.

Comprendre comment l’information se construit dans un monde saturé de contenus : c’est la mission que s’est fixée le Musip, le nouveau Musée de l’info et de la presse qui prévoit d’ouvrir ses portes en 2029 à Paris – le lieu n’est pas encore décidé. Dès janvier 2027, le Musip proposera sur son site et ses réseaux des contenus numériques ainsi qu’une programmation culturelle et citoyenne avec des rencontres, débats, ateliers, un festival annuel et une action pédagogique auprès des scolaires, pour apprendre à vérifier une source par exemple.

Le musée, qui se veut un lieu « vivant et non partisan », montrera notamment les coulisses des rédactions, racontera l’histoire et les mutations de la presse, et permettra au public d’expérimenter directement le travail des journalistes. Un mémorial sera aussi dédié aux journalistes morts dans l’exercice de leur métier.

Porté par deux journalistes de France 24, Antoine Mariotti et Cécile Galluccio, le projet est soutenu par de nombreux médias, dont l’AFP, Le Figaro, L’Équipe, Radio France ou le groupe Le Monde, mais pas ceux du groupe Bolloré pour le moment.