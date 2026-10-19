Le festival We Love Green lance sa campagne 2027 en annonçant ses 10 premiers noms

Le festival épris de vert a dévoilé les premiers contours de sa seizième édition, prévue du 4 au 6 juin 2027 au bois de Vincennes, annonçant dix premiers noms pour nourrir ses suiveurs.

Et We Love Green se déclara en premier ! Alors que l’automne commence seulement à s’installer, le festival épris de vert a dévoilé les premiers contours de sa seizième édition, prévue du 4 au 6 juin 2027 au bois de Vincennes, annonçant dix premiers noms pour nourrir ses suiveurs.

En avant le programme !

Sur ce premier encart, deux têtes d’affiche ayant sorti leur nouveau disque vendredi dernier : la Bruxelloise Angèle, qui a lâché son bien plus électronique troisième album « Instinct » ; et les Irlandais, nouveaux hérauts du rock mondial, Fontaines D.C., qui font encore davantage convoler leur postpunk 2.0 vers les contrées synthétiques dans « Dopamine Chamber », s’offrant dans le plus grand des calmes un duo avec… Rosalía.

We Love Green a ensuite attiré dans ses filets la popstar brit Lola Young (on entend d’ici la chorale sur son tube « Messy ») ; la Française Adèle Castillon, qui chantera les titres de « (Re)belle » en instance de sortie ; ou le furieux duo microtoné québécois tout en pois et en carton-pâte Angine de Poitrine, assurément titulaire du plus beau buzz de l’année.

Les festivaliers croiseront aussi la pépite hyperpop underscores ; la Belge Amélie Lens pour son live « Aura » – c’est le nom de son dernier album ; le DJ Marlon Hoffstadt, rarement pas fâché avec les BPM en excès de vitesse ; ou les Américains de Boy Harsher, qui refroidiront l’air du bois à grands coups de leurs synthés magiques.

Quand ? du vendredi 4 au dimanche 6 juin 2027

Où ? Bois de Vincennes, Paris 12e

Combien ? ouverture de la billetterie mercredi 21 octobre, à 10h.