Inscrivez-vous
Language:
FrançaisEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

See all destinations

Paris

Actualités

Le mythique restaurant parisien Davé ressuscite en livre (et on peut le fêter chez Dover Street Market)

La cantine chinoise, repaire discret des figures de la mode, du cinéma et de la musique à Paris, se raconte enfin en images. « A Night at Davé » réunit 224 pages de Polaroids pris au fil des nuits par Tai « Davé » Cheung, et sort en édition limitée à 1 000 exemplaires.

Marine Delcambre
Écrit par
Marine Delcambre
Responsable éditoriale et contenus digitaux
Le mythique restaurant parisien Davé ressuscite en livre (et on peut le fêter chez Dover Street Market)
© « A Night at Davé », IDEA BOOKS
Publicité

 Dans les années où faxer un lookbook prenait une après-midi entière, Davé n’était pas qu’un resto chinois à l’angle de la rue Richelieu, dans le 1er arrondissement. C’était un scan de qui comptait vraiment. Ouvert en 1982 (il a fermé en 2018) le lieu avait la discrétion d’un speakeasy avant l’heure. Le New York Times parlait de « mystère » autour du lieu, façon club discret où l’on n’entrait pas pour manger mais pour exister sous les lampes rouges. Pas d’enseigne brillante, pas de menu en 12 pages, juste Tai « Davé » Cheung qui choisissait pour vous ce que vous alliez manger et, surtout, qui vous alliez devenir ce soir-là.

Le mythique restaurant parisien Davé ressuscite en livre (et on peut le fêter chez Dover Street Market)
© « A Night at Davé », éd. IDEA BOOKSNaomi Campbell

Ce microcosme de la nuit parisienne ressurgit aujourd’hui dans un livre photo : A Night at Davé. Un album d’intimité simple, presque domestique, qui raconte mieux que n’importe quelle légende comment un restaurant peut devenir un univers à lui seul. Helmut Newton, Grace Coddington, Bernardo Bertolucci, Allen Ginsberg, Yves Saint Laurent, Francis Ford Coppola... Longtemps surnommé « la cantine chinoise des stars », l’adresse accueillait créateurs, acteurs, mannequins et musiciens dans une ambiance volontairement feutrée, à l’abri des regards.

Les 224 pages de l’ouvrage rassemblent des Polaroids pris au fil des années par Davé lui-même, fixant les habitués comme les oiseaux de passage. Ainsi se croisent Iggy Pop, Rei Kawakubo, Sarah Moon, Lou Reed, Yoko Ono, Madonna, John Travolta, Tina Turner, Jeanne Moreau, Alexander McQueen ou encore Janet Jackson. Imaginé par Charles Morin et Boris Bergmann, le livre paraît en édition limitée à 1 000 exemplaires et est proposé au prix de 45 €. Sofia Coppola en marraine, Jean-Jacques Schuhl en parrain : tous deux signent des textes qui accompagnent et célèbrent cette nouvelle publication.

Le mythique restaurant parisien Davé ressuscite en livre (et on peut le fêter chez Dover Street Market)
© « A Night at Davé »

Le lancement du livre, accompagné d’une séance de signature avec Dai Davé Cheung, a lieu chez Dover Street Market Paris pendant Paris Photo.

Quand ? Samedi 15 novembre, de 19h30 à 21h30
Où ? Dover Street Market Paris, 35-37 rue des Francs Bourgeois, 75004 Paris

Vous aimerez aussi
Vous aimerez aussi
Publicité
Back to Top

A propos de nous

Nous contacter

L'offre Time Out

Plan du site
© 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.