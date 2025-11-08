Le mythique restaurant parisien Davé ressuscite en livre (et on peut le fêter chez Dover Street Market)

Ce microcosme de la nuit parisienne ressurgit aujourd’hui dans un livre photo : A Night at Davé. Un album d’intimité simple, presque domestique, qui raconte mieux que n’importe quelle légende comment un restaurant peut devenir un univers à lui seul. Helmut Newton, Grace Coddington, Bernardo Bertolucci, Allen Ginsberg, Yves Saint Laurent, Francis Ford Coppola... Longtemps surnommé « la cantine chinoise des stars », l’adresse accueillait créateurs, acteurs, mannequins et musiciens dans une ambiance volontairement feutrée, à l’abri des regards.

Les 224 pages de l’ouvrage rassemblent des Polaroids pris au fil des années par Davé lui-même, fixant les habitués comme les oiseaux de passage. Ainsi se croisent Iggy Pop, Rei Kawakubo, Sarah Moon, Lou Reed, Yoko Ono, Madonna, John Travolta, Tina Turner, Jeanne Moreau, Alexander McQueen ou encore Janet Jackson. Imaginé par Charles Morin et Boris Bergmann, le livre paraît en édition limitée à 1 000 exemplaires et est proposé au prix de 45 €. Sofia Coppola en marraine, Jean-Jacques Schuhl en parrain : tous deux signent des textes qui accompagnent et célèbrent cette nouvelle publication.

© « A Night at Davé »

Le lancement du livre, accompagné d’une séance de signature avec Dai Davé Cheung, a lieu chez Dover Street Market Paris pendant Paris Photo.

Quand ? Samedi 15 novembre, de 19h30 à 21h30

Où ? Dover Street Market Paris, 35-37 rue des Francs Bourgeois, 75004 Paris