Le No Diet Club incendie Belleville avec son food tour 100% piment

Vous voulez rencontrer les assiettes les plus chaudes de votre région ? Direction le No Diet Club et son Spicy Tour, une nouvelle déambulation gourmande à Belleville qui explore l’art du piment sous toutes ses formes. Tous les week-ends, durant trois heures (et pour 39 €), vous arpentez les petites adresses de Belleville dûment sélectionnées pour leur capacité à vous faire suer de la moustache, couler du nez et pleurer de bonheur.

Pour piquer votre curiosité en plus de vos papilles, on peut déjà annoncer que vous irez vous chauffer à la cantine Bang Bang ou au boui-boui Ravioli Nord-Est. Attendez-vous à des nouilles en fusion, des bouillons du Sichuan magmatiques, des woks capsaïcinés… Pas de panique si vous n’êtes pas super chauds du red hot, il y aura des versions calmes.

Où ? Dans plusieurs restaurants de Belleville

Quand ? Tous les week-ends de 12h à 15h

Combien ? 39 € par personne (Billetterie ici)