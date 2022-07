Time Out dit

4 sur 5 étoiles

À un jet de jalapeño de l’église de Ménilmontant, Carlos Peñarredonda et Mads Christensen nous font monter sur l’échelle de Scoville – qui mesure la force des piments. Dans leur cantina pop aux couleurs acidulées comme un paquet de Skittles, les deux spice boys colombiano-danois explorent des recettes du monde qui enflamment la bouche quelque part entre 0 unité de piquance (pour l’inoffensif poivron) et 5 millions (pour l’abrasif gaz lacrymogène). Autant dire que, sur le papier, on craignait de voir notre tête finir comme Notre-Dame de Paris...

L’autre soir, les assiettes allumées par un service pulsé ont été vite éteintes : trio de (creuses) croquetas cheddar-piment vert à tremper dans une sauce explosive mangue-gingembre (8 €) ; kiffantissime salade de papaye verte à la thaïe croisée avec des chicharrónes, cette poitrine de porc croustillante latino-américaine (12 €) ; et en plat à partager, un tomahawk de porc, soit une côte juteuse avec son os en forme de hachette iroquoise, slicée et maquillée comme une camionnette volée de salsa au piment rocoto et de chimichurri de shiso vert… Le tout à enrouler dans des feuilles de sucrine et des herbes façon nems vietnamiens – ludique et plaisant (30 €). En dessert, on laisse le banana split au dulce de leche pour la prochaine fois (9 €).

Mais alors, ça pique comment ? Pour vous donner un repère, j’aime manger pimenté et je n’ai pas le palais ferré ni la langue ignifugée… Ce soir-là, monter un peu plus hot sur l’échelle de Scoville ne m’aurait pas dérangé – contrairement à une amie dont la bouche est partie en combustion quelques jours plus tôt. Il faut croire que les deux comparses cherchent encore le juste dosage pour faire monter la température sans que ce soit létal pour le palais parisien lambda. Mais c’est déjà bang délire !

Et si ça chauffe trop, plutôt que d’appeler les pompiers, misez sur une efficace sélection de vins nature tel le pet’nat’ de Vénétie Bolle Bandite (36 €), dealé par le super marchand italien Vini Mariani.