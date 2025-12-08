Le Palace va faire son retour à l’automne 2026 avec une déco de Jacques Garcia et un nouveau format

Mythique boîte de nuit parisienne, le Palace va faire son retour en 2026. C’est Mickael Chétrit, déjà à la tête du Palais des Glaces et du théâtre le Métropole, qui reprend la direction de l’endroit, fermé depuis 2023 après avoir rouvert en 2016, mais seulement dans la salle du sous-sol, qui accueillait le restaurant le Privilège à la grande époque.

La grande époque, c’était la fin des années 70 et les années 80, quand le Palace, un ancien théâtre réhabilité, devient un “Studio 54 parisien”, comme le voulait son fondateur Fabrice Emaer, qui misait tout sur les lasers, grande innovation à l’époque, les VIP, mais aussi la musique. Le Palace fut l’un des premiers lieux à Paris à jouer de la house music, et c’est ici que le DJ Laurent Garnier a obtenu sa première résidence dans la capitale en 1988, lors des soirées pionnières Pyramid.

C’est donc un monument de la nuit parisienne qui va faire son retour, en entier cette fois, en octobre 2026, après des travaux de rénovation apparemment plus que nécessaires, une nouvelle décoration signée Jacques Garcia et un nouveau format qui permettra d'accueillir 1 400 personnes. A quoi s’attendre ? A priori pas trop de clubbing en vue, mais plutôt du théâtre et des concerts. Mickael Chétrit, associé sur cette affaire à David Boukhboza, et Cyril et Julien Madar, dirige la société Very Good Show, qui produit les spectacles d’artistes comme Ilyes Mala, Nordine Ganso ou Sara Connard. Il a déjà annoncé vouloir “redonner toute sa place aux concerts assis ou en fosse”.

Où ? 8 rue du Faubourg-Montmartre, Paris 9e.

Quand ? à partir d’octobre 2026.