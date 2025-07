Année d’ouverture : 1968

Adresse : 7 Rue Sainte-Anne, 1er

Un morceau : Grace Jones - La Vie En Rose



Le Sept fut le tout premier lieu tenu par Fabrice Emaer. Vu de l’extérieur, ce club gay n’avait rien d’extravagant. Une petite porte noire, une sonnette, et un physio à moustache pour vous ouvrir l’antre du paradis (et du disco). A l'intérieur ? Des femmes sublimes, comme les mannequins de Saint Laurent (lieu est d'ailleurs reconstitué dans le film Saint Laurent de Bertrand Bonello) qui accompagnaient le couturier, des artistes british adepte de la déglingue (Jagger ou Bowie) et des gigolos et des bandes de jeunes punk... Tout s’agglutinaient dans l'espace très étroit et tout en longueur, où les populations se mélangeaient à la haute, pour se retrouver dans un lieu ouvert au trash, à la débauche, et novateur dans sa scénographie et sa musique : néons de couleur au plafond, et soul, funk et disco mixée par Guy Cuevas, pionnier dans l’importation de musiques noires à Paris. Le Sept fut donc le premier endroit où la disco fut jouée, et Grace Jones y aurait eu l’idée de sa version de La Vie en rose. Fabrice Emaer, ayant la folie des grandeurs, ouvre parallèlement le Palace, et finit par fermer le Sept en 1980.