À l’occasion de l’entrée au Panthéon de l’historien et résistant Marc Bloch, le monument sera accessible gratuitement du jeudi 25 au dimanche 28 juin.

À l’occasion de l’entrée au Panthéon de l’historien et résistant Marc Bloch, le monument sera accessible gratuitement du jeudi 25 au dimanche 28 juin. Pendant quatre jours, les visiteurs pourront découvrir la nef, le pendule de Foucault et descendre dans la crypte – normalement payante – où reposent notamment Simone Veil, Jean Moulin, Marie Curie et, depuis peu, Marc Bloch.

L’entrée gratuite donne également accès à des archives, lettres, photographies et objets personnels, ainsi qu’à l’exposition inédite Marc Bloch, l’esprit de l’Histoire, installée pour la première fois dans la crypte. Le parcours retrace la vie et l’œuvre du cofondateur de la revue des Annales. On vous conseille tout de même d’anticiper votre visite et d’arriver tôt en raison de l’affluence attendue.

© « Marc Bloch, l'esprit de l'Histoire » Le Panthéon, crypte comprise, sera accessible gratuitement pendant 4 jours

Où ? Panthéon, place du Panthéon, Paris 5e.

Quand ? Du jeudi 25 au dimanche 28 juin, de 10h à 18h30.

Prix ? Gratuit, sans réservation.