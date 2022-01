Le plus gros foodhall d'Europe va ouvrir au printemps

Ça fait un sacré bail qu'on est sur le doss'. Dès août 2019, on annonçait l'ouverture d'un nouvel espace pour manger du côté de la gare Montparnasse. Et attention, on parlait là d'un endroit très sérieux, puisqu'il était question d’un autoproclamé « plus grand food hall d'Europe ». Repoussée à cause de vous savez qui, l'ouverture aura finalement lieu au printemps 2022.

De quoi parle-t-on au juste ? D'un "foodhall" désigné par le cabinet d'architectes néerlandais MVRDV, qui sera réparti sur 4 000 mètres carrés et trois niveaux. Il abritera pas moins de 50 boutiques, 18 comptoirs pour grailler, deux bars ainsi qu'un supermarché Leclerc. On sait que la sélection culinaire sera opérée par Food Society – derrière un projet similaire à Lyon – et l'empire Moma Group, à la tête d'une douzaine de restos et bars parisiens (Manko, Lapérouse etc.). Si aucun nom de stand n'a filtré, on peut tout de même dire qu'il y aura des bars à tapas, de la cuisine syrienne, des pâtisseries ou encore une trattoria. Également annoncé : le Skybar de l'hôtel Pullman, perché à 105 mètres et annoncé comme le « plus haut rooftop extérieur de Paris ».

Ce temple pour foodies et/ou accros du shopping (l'un n'empêche pas l'autre) s'inscrit dans le cadre plus large du projet des Ateliers Gaîté. Ce chantier pharaonique à 350 millions d'euros a été initié par le mastodonte des centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield et réunira in fine : une bibliothèque, une crèche, des logements, des bureaux et l'hôtel Pullman rénové. L'idée ? Animer ce lieu de vie (et de consommation !) qu'est le centre commercial en rythmant les temps forts de la journée, du petit-déjeuner au dîner, en passant par le déjeuner et l'apéritif. Reste plus qu'à attendre le printemps, pour voir si la récolte sera de qualité.

Quand ? Ouverture prévue au printemps 2022

Où ? Ateliers Gaîté, quartier de la gare Montparnasse, Paris 14e