Le pop-up store design de Monoprix est de retour avec une collection signée par 9 designers ultra-côtés

Ça deviendrait presque notre tradition préférée de l’avent. Du 4 au 8 décembre, Monoprix rouvre la chambre des objets dans son déjà culte pop-up store de la rue de Turenne, en plein Marais. Toujours le même motto, “le beau au prix du laid”, et toujours autant de mojo. Cette année, l’enseigne a réuni neuf designers ultra-cotés pour concevoir une collection contemporaine d’exception, Monoprix Design, faite de petit mobilier et objets de décoration.

À l’affiche, des studios de création parmi les plus aventureux du troisième millénaire, à l’image d’Uchronia et ses miroirs cacahuète, tapis fleur et autres assises à paillettes. On retrouve aussi des lampes du concepteur 3D Bureau Benjamin, le mobilier tout en rondeurs de Fleur Delesalle, l’univers onirique et boisé de Batiik Studio et la vision Art déco du turfu de Pierre Gonalons.

En plus de ce vivier de jeunes talents, la superstar des années Prisunic, feu Jean-Pierre Garrault (disparu cette année), sera à l’honneur avec une ultime série d’objets imaginée avec sa femme à partir de ses propres archives, entre tabourets, luminaires et vaisselles. Si une pièce vous fait déjà de l'œil, rendez-vous sur le site de Monoprix. Et pour voir tout ça de plus près, on se retrouve rue de Turenne cette semaine (et dans les magasins participants à travers l’Hexagone) !

Où ? 10 rue de Turenne, Paris 4e.

Quand ? Du 4 au 8 décembre 2024.

Plus d'infos par ici.