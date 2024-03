Le printemps est en avance : on connaît la date de réouverture de la ferme festive la Prairie du Canal

Grand huit à l’horizon pour la Prairie ! Au milieu des averses parisiennes, une info a mis un peu de printemps dans le ciel : à partir du 6 avril, la Prairie du Canal, cette ferme festive balbynienne plantée par l’asso La Sauge dans une ancienne usine de mobylettes, ouvrira de nouveau son jardin aux noceurs parisiens.

Une relance accompagnée d’une première récolte d’une quarantaine de noms d’artistes et collectifs majoritairement locaux et à intrants électroniques. Cela signifie que vous aurez l’occasion d’étirer vos quadriceps avec Tatyana Jane et ses sets house trapés ; Zaltan, tête chercheuse du label Antinote ; Romain FX, aficionado des scènes italo-disco 2.0 ; ou de slalomer sur les ambiances syncopées de Carin Kelly. Côté collectifs/labels, on citera les habitués du lieu comme Dure Vie, Cracki Records mais aussi Chevry Agency, Nique la Radio ou H3 Records pour des ambiances plus hip-hop. Vivement la première récolte.

Quand ? Ouverture à partir du 6 avril 2024.

Où ? 55 avenue de Paris, 93000 Bobigny