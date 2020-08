Nos fermes urbaines préférées dans le Grand Paris

Marre de l'agitation, des klaxons, du bitume ? Envie d'un coin de campagne en pleine ville où respirer un grand bol d'air frais ? De mettre les mains dans la terre, câliner des ânes, moutons et nourrir des poules ?

Bonne nouvelle, âmes écolo, vegan et/ou amis des animaux de tous poils ! Non, vous ne rêvez pas : en pleine ville, ou en bordure de grandes agglomérations franciliennes, agriculteurs et bergers urbains portent le message de la Green résistance ! On le sait peu, mais qu'il s'agisse de Paris intra-muros ou de proche banlieue, de nombreuses et coolosses associations (Clinamen, La Sauge...) ont pris racine, tentant de remettre un peu de nature au sein de nos écosystèmes citadins.



Quand parcs et jardins ne suffisent plus à calmer votre soif de verdure, lisez ce qui suit ! L'idée n'est pas de lister toutes les fermes pratiquant l'agriculture urbaine, mais de ne garder que nos spots préférés. Les plus cools, les plus exempaires, les plus créatifs. Ceux mûs par une volonté sincère de partage, d'agro-écologie et d'inclusion. L'occasion de découvrir les bienfaits de la permaculture, de devenir incollable sur le compostage, voire, pour les plus motivés d'entre vous, de cultiver vos propres fruits et légumes !

Un grand dossier qu'on a souhaité le plus complet possible, avec notamment plusieurs options kid frendly pour occuper les jardiniers en herbe. Les parents nous remercieront.