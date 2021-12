Le prolongement de la ligne 4 sera inauguré le 13 janvier

Rail après rail et ligne après ligne, le métropolitain parisien continue de déployer ses tentacules ferrés. Si les avancées du Grand Paris Express paraissent encore loin – et à l'heure actuelle plus destructrices qu'autre chose au regard d'un chantier comme celui du Triangle de Gonesse –, Le Parisien annonce l'inauguration le 13 janvier du prolongement de la ligne 4 vers le sud.

Une extension qui induit donc l'inauguration de deux nouvelles stations, dans la ville de Bagneux. Et hourra, après Joséphine Baker, dont le nom a été accolé à la station Gaîté, les deux nouveaux arrêts prendront eux aussi l'accent féminin, avec les noms de la chanteuse Barbara et de la résistante et enseignante Lucie Aubrac. Soit au total, dix noms de femmes sur les… 304 stations du réseau. Le chemin est encore long.

Côté technique, ce prolongement devrait permettre d'absorber 37 000 voyageurs supplémentaires par jour. Et il a vocation à rejoindre la ligne 15 du Grand Paris Express. Pour ce qui est de l'automatisation, ce ne sera pas pour tout de suite mais « à partir de mi-2022, pour une fin d’automatisation en 2023 » promet la RATP au Parisien. En espérant que d'ici là, un maximum de noms féminins aient essaimé sur le plan du Grand Paris Express.