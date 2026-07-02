Le PSG invite The Weeknd pour une collab dans son pop-up rue du Faubourg-Saint-Honoré

Vous êtes sans doute au courant : du 4 au 8 juillet, le Paris Saint-Germain ouvre les portes d'Ici C'est Paris La Maison, un lieu éphémère installé rue du Faubourg-Saint-Honoré avec une programmation entre sport, art, musique, innovation, gastronomie et bien-être.

Et le premier étage a été réservé à la nouvelle collaboration PSG x XO, le label fondé par The Weeknd, qui sera en concert durant quatre jours au Stade de France la semaine suivante, les 8, 10, 11 et 12 juillet, dans le cadre de l'After Hours Til Dawn Tour.

On pourra y découvrir en avant-première le nouveau maillot extérieur PSG floqué XO, une sélection de merch collector, et un salon d'écoute équipé de platines vinyle dédié à la discographie du Canadien. Dispo également, une édition limitée « Ici C’est Paris » du vinyle de l’album Hurry Up Tomorrow. L’accès est gratuit, mais ne traînez pas pour réserver !

Quand ? du 4 au 8 juillet, de 10h à 20h.

Où ? 73 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e.

Combien ? accès gratuit, inscription obligatoire sur ce lien.