Le PSG ouvre sa Maison éphémère dans le 8e avec dîners de chefs, maillots à personnaliser et trophée de la Ligue des champions

Du 4 au 8 juillet, le PSG s'installe dans un hôtel particulier à deux pas des Champs-Élysées avec un programme fou : collab avec The Weeknd, trophée de la Ligue des Champions et brochette de chefs.

Après avoir provoqué l’effervescence à Tokyo, New York ou Londres, la marque lifestyle du PSG pose (enfin) sa Maison à la maison ! Pendant cinq jours, le concept « Ici c’est Paris la Maison » s’installe dans un cossu hôtel particulier au cœur du 8ᵉ arrondissement, à deux pas des Champs-Élysées.

Loin d’être une simple boutique autour du ballon rond, l'opération mélange sport, culture et gastronomie dans un lieu hybride, où chaque étage raconte une partie de l’univers du club. Le gros de l’événement se déroule au premier étage où vous danserez sur des DJ sets, rigolerez au Comedy Club et découvrirez le nouveau maillot en collaboration avec XO (le label de The Weeknd). Vous pourrez aussi profiter d'un salon d’écoute vinyle avec une vue imprenable sur le trophée de la Ligue des Champions !

© Ici C'est Paris Ici C'est Paris La Maison L'atelier

Aux étages supérieurs vous attendent consoles, simulateur de F1 ou encore ateliers gratuits pour, par exemple, se faire poser des bijoux de dents ou designer un maillot gratuitement. Et pour entretenir son corps et son réseau, direction le jardin de « La Maison ». Les matinées sont placées sous le signe de l’exercice sportif et du bien-être, alternant sessions de cross-boxing, shadow boxing, yoga, Pilates et bains sonores relaxants. Les après-midis (du lundi au mercredi) basculent en mode business et networking avec les masterclass, pitchs de start-ups et rendez-vous d'innovation portés par le PSG Labs.

© Ici C'est Paris Ici C'est Paris La Maison Le restaurant

Enfin la cuisine ne reste pas sur la touche. Les week-ends célèbrent le mythique brunch à volonté signé Benoît Castel et les dîners offrent un voyage à travers les cultures avec une immersion mexicaine par Emmanuel Peña (Tarántula), un stop à Shanghai avec le restaurant Bastard, une escale new-yorkaise proposée par le restaurant Early June et le chef Adam Purcell, et les saveurs japonaises par Sho Miyashita d'Haikara. Bref, il fait bon à la Maison !

Où ? 73 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e. Métro : Saint-Philippe-du-Roule ou Miromesnil.

Quand ? Du samedi 4 au mercredi 8 juillet 2026, de 10h à 20h.

Prix ? Entrée gratuite (à noter que certaines expériences sont sur inscription).