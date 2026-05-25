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© Paul Fogiel pour Time Out Paris | Time Out Food & Drink Awards 2026 au Parc des Princes.
© Paul Fogiel pour Time Out Paris

Âmes de Paname : quand des personnalités racontent leur histoire d’amour avec le PSG

Avant la finale, Time Out vous fait découvrir des histoires du PSG racontées à la première personne.

Rémi Morvan
Écrit par Rémi Morvan
Journaliste, Time Out Paris
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Comment surgit la passion Rouge et Bleu ? Comment infuse-t-elle dans le quotidien de ses fans ? Comment ceux-ci ressentent-ils la ferveur des matchs ? A l’aube de la finale de la Ligue des Champions qui opposera le Paris Saint-Germain à Arsenal le 30 mai à Budapest, nous avons interrogé des personnalités parisiennes slalomant dans tous les milieux créatifs sur leur rapport au club. Résultat : des plongées à la première personne sensibles et intimes dans l’histoire du PSG. 

Les Âmes de Paname

Johanna Tordjman : « Je suis une psychopathe du PSG ! »

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Johanna Tordjman : « Je suis une psychopathe du PSG ! »
Johanna Tordjman : « Je suis une psychopathe du PSG ! »
© Johanna Tordjman

Depuis sa rencontre avec Zlatan un soir de mars 2015, cette peintre née dans le Val-de-Marne, dont les toiles ultra-réalistes racontent la filiation, les migrations et l’intime, a noué une relation “irrationnelle” avec le club de la capitale. Premier émoi en famille, match vécu avec l’intensité d’un pressing ou toile vendue à Mbappé… Episode 1 de notre série “Âmes de Paname” avec Johanna Tordjman.

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Mory Sacko : “J’ai connu les années de galère du PSG, qui me font d’autant plus apprécier ce qu’on vit aujourd’hui”

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Mory Sacko : “J’ai connu les années de galère du PSG, qui me font d’autant plus apprécier ce qu’on vit aujourd’hui”
Mory Sacko : “J’ai connu les années de galère du PSG, qui me font d’autant plus apprécier ce qu’on vit aujourd’hui”
© Mory Sacko

Le sacre du PSG en Ligue des Champions le 31 mai 2025, c’était comme une nouvelle étoile pour Mory Sacko, qui a reçu la sienne il y a quatre ans pour son restaurant MoSuke. Le chef star de la nouvelle génération voyait enfin son club de cœur ajouter la Coupe aux grandes oreilles à son palmarès. Un accomplissement pour celui qui est tombé dans la marmite PSG tout petit, et qui a connu les années de galère avant “l’incroyable” période en cours. Épisode 3 de notre série “Âmes de Paname” avec Mory Sacko. 

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Julien Pham : “J’ai un tatouage de Raí sur le bras gauche”

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Julien Pham : “J’ai un tatouage de Raí sur le bras gauche”
Julien Pham : “J’ai un tatouage de Raí sur le bras gauche”
© Julien Pham

Le PSG, Julien Pham, taulier de l’agence Phamily First, du bar Chop Chop ou de la boîte à souvenirs GiftShop, l’a dans la peau – sur son bras gauche précisément, où trône le portrait de Raí, légendaire capitaine brésilien du club dans les années 1990. Un tatouage qui affirme une “identité, celle d’un banlieusard franco-vietnamien, non-parisien devenu parisien, accepté par les siens, représentant un capitaine modèle, le dépassement de soi et la vulnérabilité”. Vous avez capté : questionner Julien Pham, c’est caresser de l’intérieur du pied la passion pour un club dans ce qu’elle a de plus viscéral. Épisode 3 de notre série Âmes de Paname avec Julien Pham.

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Sarah Andelman : “Le PSG a su capter des tendances très tôt”

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Sarah Andelman : “Le PSG a su capter des tendances très tôt”
Sarah Andelman : “Le PSG a su capter des tendances très tôt”
© Sarah Andelman

Les tendances, voilà trente ans que Sarah Andelman les flaire puis les diffuse dans toute la ville (et bien au-delà), d’abord avec le concept store culte colette et aujourd’hui avec sa structure Just an Idea. Mais sa passion pour le club, elle, n’a rien d’éphémère. Un coup de foudre pour l’ambiance dès son premier passage au Parc, qui s’est transformé en amour durable pour un club qui a su s’ouvrir au fil du temps aux collabs mode. Episode 4 de notre série Âmes de Paname avec Sarah Andelman. 

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Mohamed Cheikh : “Je me retrouve en plein milieu de l’anniversaire de Cruz, le fils de David Beckham”

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Mohamed Cheikh : “Je me retrouve en plein milieu de l’anniversaire de Cruz, le fils de David Beckham”
Mohamed Cheikh : “Je me retrouve en plein milieu de l’anniversaire de Cruz, le fils de David Beckham”
© Mohamed Cheikh

En 2021, c’est avec les manches rouges – et un cœur bleu – que Mohamed Cheikh a remporté Top Chef. Une victoire qui a permis à ce gamin de Fontenay-sous-Bois, biberonné au PSG par ses oncles et ses cousins fanatiques, de cuisiner pour le club et de partager certains de ses plus grands moments, dans les travées du Parc des Princes ou dans le cinéma du Royal Monceau. Episode 5 de notre série Âmes de Paname avec Mohamed Cheikh.

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