Âmes de Paname : quand des personnalités racontent leur histoire d’amour avec le PSG

Le PSG, Julien Pham, taulier de l’agence Phamily First, du bar Chop Chop ou de la boîte à souvenirs GiftShop, l’a dans la peau – sur son bras gauche précisément, où trône le portrait de Raí, légendaire capitaine brésilien du club dans les années 1990. Un tatouage qui affirme une “identité, celle d’un banlieusard franco-vietnamien, non-parisien devenu parisien, accepté par les siens, représentant un capitaine modèle, le dépassement de soi et la vulnérabilité”. Vous avez capté : questionner Julien Pham, c’est caresser de l’intérieur du pied la passion pour un club dans ce qu’elle a de plus viscéral. Épisode 3 de notre série Âmes de Paname avec Julien Pham.