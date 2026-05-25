Âmes de Paname : quand des personnalités racontent leur histoire d’amour avec le PSG

Depuis sa rencontre avec Zlatan un soir de mars 2015, cette peintre née dans le Val-de-Marne, dont les toiles ultra-réalistes racontent la filiation, les migrations et l’intime, a noué une relation “irrationnelle” avec le club de la capitale. Premier émoi en famille, match vécu avec l’intensité d’un pressing ou toile vendue à Mbappé… Episode 1 de notre série “Âmes de Paname” avec Johanna Tordjman.
Comment surgit la passion Rouge et Bleu ? Comment infuse-t-elle dans le quotidien de ses fans ? Comment ceux-ci ressentent-ils la ferveur des matchs ? A l’aube de la finale de la Ligue des Champions qui opposera le Paris Saint-Germain à Arsenal le 30 mai à Budapest, nous avons interrogé des personnalités parisiennes slalomant dans tous les milieux créatifs sur leur rapport au club. Résultat : des plongées à la première personne sensibles et intimes dans l’histoire du PSG.