Le PSG ouvre un studio géant au Parc des Princes et cherche des nouveaux talents

Le club a lancé un appel à candidatures pour un camp d’écriture visant à dessiner sa nouvelle identité sonore.

Le Paris Saint-Germain va transformer le Parc des Princes en studio d’enregistrement géant ! Et le mieux, c’est que si vous êtes musicien(ne), vous avez une chance d’en être ! Le concept ? Du 27 février au 1er mars 2026, le club ouvre “Ici C’est Paris Music Lab”, un camp d’écriture pour refaçonner son identité sonore, avec création de musiques pour les jingles buts ou de morceaux originaux pour ambiancer les supporters au stade après un bon vieux “Tous ensemble on chantera”.

Pour ces trois jours de sessions studio, le PSG a convié une bonne dizaine d'artistes confirmés, dont les rappeurs Nono La Grinta, ElGrandeToto et Carbonne, ou des beatmakers comme BlackDoe ou Seezy… Un foisonnement de créativité en perspective, qui finira dans une mixtape intitulée Ici c'est Paris.

Et comme le PSG connaît l’importance d’avoir un bon centre de formation, un appel à candidatures est ouvert aux nouveaux talents (vocalistes ou producteurs/productrices) du 13 au 23 janvier. Pour participer au camp et avoir l'occasion unique de poser votre empreinte musicale dans le stade, il suffit de déposer sa candidature sur ce formulaire en ligne (ne traînez pas trop, seuls les 1 000 premiers dossiers seront étudiés).

Pour candidater, il faut pouvoir justifier d’un profil actif sur au moins une plateforme de streaming, avec des titres déjà publiés et transmettre trois liens de démo. Un jury de professionnels, dont les DA d’Universal Music, décidera ensuite quels artistes rejoindront le Ici C’est Paris Music Lab au Parc des Princes. Bonne chance !