Le PSG relance sa cantine solidaire au Parc des Princes pour soutenir les étudiants

A récupérer : 7 kilos de courses et 3 vêtements gratuits par étudiant !

Écrit par
Smael Bouaici
Parc des Princes
© Unsplash - Gary Ruiz
Alors que la moitié des étudiants en France vivent avec moins de 100 euros par mois, selon le dernier baromètre Ifop pour Cop1 paru fin septembre, la fondation PSG for Communities relance sa Cantine Solidaire au Parc des Princes, samedi 8 novembre de 11h à 17h, en partenariat avec les associations étudiantes Linkee et Studhelp.

Près de 1 000 étudiants sont attendus dans le stade parisien où ils pourront récupérer gratuitement 7 kilos de denrées diverses, ainsi que des produits d’hygiène. L’association Dressed proposera quant à elle une friperie solidaire, où chaque étudiant pourra choisir trois pièces gratuitement.

Et comme c'est le Parc des Princes, ce sera l’occasion de faire du sport, du football bien sûr, avec la présence de quelques membres de l’équipe première et de la section féminine, mais il y aura aussi un terrain de basket 3x3 et même un studio d’enregistrement pour celles et ceux qui préfèrent poser un 16 dans l’arène du PSG.

Quand ? samedi 8 novembre, de 11h à 17h.
Où ? Parc des Princes, 24 rue du Commandant-Guilbaud, Paris 16e.
Combien ? gratuit.

