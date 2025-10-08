Les musées volent au secours des étudiants en difficulté avec un programme d’aide alimentaire

Les étudiants en situation de précarité pourront désormais récupérer un colis d’aide alimentaire tout en profitant d’une visite gratuite du musée Bourdelle.

Le 29 septembre, la troisième édition du baromètre annuel sur la situation des étudiants en France publiée par l’Ifop confirmait une réalité indigne : plus d’un tiers des étudiants sautent un repas par manque d’argent. En attendant une réforme du système d’aide d’un État la tête ailleurs, des associations ont inventé une opération originale : coupler une distribution d’aide alimentaire avec la visite d’un musée.

La prochaine aura lieu le 11 octobre, au musée Bourdelle, avec l’association Cop1, où, en plus des bénévoles qui donnent des colis, des élèves de l’École du Louvre ont préparé une visite pour l'occasion. Bourdelle et Bonduelle, en somme !

Une première expérimentation avait eu lieu durant l’été 2025 au Palais Galliera, lors de deux nocturnes (8 et 22 août), où environ 200 colis alimentaires ont été distribués par trente bénévoles de l’association Linkee. Les bénéficiaires pouvaient visiter l’expo Temple Of Love de Rick Owens. Le dispositif pourrait être pérennisé à raison d’une opération par trimestre et étendu à d’autres musées du réseau. Par ailleurs, Paris Musées organise déjà depuis 2024 des distributions de petits déjeuners solidaires les vendredis au musée Carnavalet, en partenariat avec La Chorba et l’Armée du Salut.

Où ? 18 rue Antoine-Bourdelle, Paris 15e

Quand ? le 11 octobre de 11h à 13h30