Le Refugee Food Festival remet le couvert solidaire à Paris

Du 16 au 24 juin, des chef(fe)s parisien(ne)s cuisinent avec des talents en exil pour des collaborations gourmandes, engagées et métissées

Contre le gastro-nationalisme du repli sur soi, Marine Mandrila et Louis Martin défendent la nourriture comme un aliment essentiel de l’insertion, du partage et de l’émancipation. Pour le prouver ils ont fondé en 2015 Refugee Food, une association qui aide les exilé(e)s fuyant leur pays à s’intégrer en France par la cuisine et la restauration depuis 2015.

Du 16 au 24 juin, leur Refugee Food Festival, qui permet de soutenir l’asso, revient pour une 11ᵉ édition toujours plus solidaire sous le double marrainage de l'autrice et réalisatrice Aissa Maiga et la cheffe Manon Fleury. Dans 12 villes de France, des chef(fe)s installé(e)s accueillent des cuisiniers en exil pour jeter des passerelles gourmandes et préparer des repas exceptionnels.

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Cette année à Paris, on verra par exemple Priscilla Trâm de Tram 130 imaginer un dîner franco-vietnamo-iranien avec la cuisinière Parisa Shirvani. Juliette Barry, sous-cheffe de Datil, préparer un déjeuner franco-syrio-éthiopien aux côtés de Haitham Karajay et Werqnesh Casay au Petit Bain pendant la journée d’accueil ou Victor Seguineau (de la rôtisserie Segar) et Panna Bhadra Sraman concocter un savoureux dwich franco-bengali… Bref, régalade en mondovision à prévoir ! Le programme complet se trouve ici

Quand ? Du 16 au 24 juin