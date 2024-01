Le Salon du vintage revient à Paris pour une édition 100 % mode infusée de l’esprit Palace

Le vestiaire des soirées Palace, le mythique club parisien, est ouvert. Qui-que-quoi-dont-où ? Cette année, l’incontournable Salon du vintage réunira 2 000 m2 de prêt-à-chiner, dont un joli paquet de pièces inspirées de l’esthétique clubwear, à retrouver au Carreau du Temple les 3 et 4 février prochains. Une édition 100 % mode très attendue après deux années consacrées au design, qui proposera donc une avalanche de vêtements et accessoires vintage – de luxe mais pas seulement. Au programme également, une petite expo intitulée Thierry Mugler, Les Années Palace, qui promet de donner le ton.

Le Palace, Paris, 1978 © Philippe Morillon

Sur les étals des quelque 150 exposants, des sapes, mais aussi de la maroquinerie, des bijoux et autres accessoires. Vu le thème, on s’attend à beaucoup d’or et de paillettes, à des pièces des années 70-80, et à quelques archives des grands noms de l’ère Palace (Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, Kenzo, Lagerfeld…). De quoi se (re)faire une culture clubwear, sous le haut patronage d’un des designers les plus emblématiques du mouvement, Thierry Mugler, à l’origine des uniformes des employés de la boîte. C’est party.

Où ? Carreau du Temple, 4 rue Eugène-Spuller, Paris 3e.

Quand ? 3 et 4 février 2024.

Combien ? 5 € l’entrée, avec accès à l’expo, dont une partie sera reversée à l’association My Tree - billetterie ici.