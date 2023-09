Le Silencio va se transformer en cabaret interlope tous les dimanches

En cette rentrée, le Silencio renoue avec son ADN lynchien en levant le rideau sur l’étrange et le burlesque. Après avoir accueilli le cabaret queer Les Moches en 2022, et avoir monté son premier (et très réussi) cabaret de poche au Silencio Ibiza cet été, le club persiste et signe en pérennisant la formule à Paris. Le concept ? Un show orgiaque ascendant teuf, à assortir ou non d’un dîner, de 20h à 4h du mat’ tous les dimanches. La bonne nouvelle, c’est que c’est ouvert à tous sur billetterie (et à petit prix, bien ouej). De quoi bien exorciser la torpeur du jour du Seigneur.

Pour la modique somme de 10 € (en early bird), vous pourrez donc assister chaque fin de semaine à une grande messe affriolante, avec shows de pole dance, performances érotico-poétiques et chorégraphies burlesques. Imaginé par le photographe et directeur artistique Ali Mahdavi (Crazy Horse), épaulé par le comédien et danseur Djanis Bouzyani (Madame Claude, Tu mérites un amour), le show sera suivi chaque semaine d’un volet “party”, avec des guests de la scène queer parisienne (Kiddy Smile, Matières Fécales, Dustin)…

Si le show commence à 21h, le club ouvre ses portes dès 20h pour les plus insatiables (et les plus cheuris) d’entre vous, avec une formule à 60 € incluant un dîner intchime conçu par la team du bistro-cool du 10e, la Chope des Artistes. Willkommen !