À Pantin, Benoit d’Onofrio inaugure son labo de boissons sans alcool avec des diners associant cuisine végétale, cuvées maison et céramiques artisanales.

Après son enthousiasmante mais éphémère Sobrellerie, ouverte à Belleville en 2025, Benoit d’Onofrio vient de trouver un nouveau local où fermenter, macérer et décocter ses singuliers breuvages sans alcool. Le voilà posé à Pantin au sein du brutaliste Studio Racines, atelier de céramique et d’architecture d’intérieur de Philipp Kopatz et Dimitri Vrain.

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Et pour fêter ça, tout ce beau monde s’associe pour lancer les Sobrepas : un(e) chef(fe) invité(e) va cuisiner un dîner en accord avec les bouteilles de Benoit servi dans la vaisselle de Philipp. La première a lieu les 1ᵉʳ, 2 et 3 décembre avec aux fourneaux le trop rare Thomas Graham, ancien du Mermoz et cuisinier volant. Comptez 150€ pour un menu en 5 temps, totalement végétal avec autant de cuvées comme celle à l’abricot et coquelicot ; quetsche, estragon et avoine ou la fraise, mélisse et pleurote. Et le lendemain, que des bons souvenirs et zéro mal de tête !

Où ? Les 1er, 2 et 3 décembre à 19h30

Quand ? Studio Racines 50 rue du Pré St Gervais, 93500 Pantin