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À Pantin, Benoit d’Onofrio inaugure son labo de boissons sans alcool avec des diners associant cuisine végétale, cuvées maison et céramiques artisanales.
Après son enthousiasmante mais éphémère Sobrellerie, ouverte à Belleville en 2025, Benoit d’Onofrio vient de trouver un nouveau local où fermenter, macérer et décocter ses singuliers breuvages sans alcool. Le voilà posé à Pantin au sein du brutaliste Studio Racines, atelier de céramique et d’architecture d’intérieur de Philipp Kopatz et Dimitri Vrain.
Et pour fêter ça, tout ce beau monde s’associe pour lancer les Sobrepas : un(e) chef(fe) invité(e) va cuisiner un dîner en accord avec les bouteilles de Benoit servi dans la vaisselle de Philipp. La première a lieu les 1ᵉʳ, 2 et 3 décembre avec aux fourneaux le trop rare Thomas Graham, ancien du Mermoz et cuisinier volant. Comptez 150€ pour un menu en 5 temps, totalement végétal avec autant de cuvées comme celle à l’abricot et coquelicot ; quetsche, estragon et avoine ou la fraise, mélisse et pleurote. Et le lendemain, que des bons souvenirs et zéro mal de tête !
Où ? Les 1er, 2 et 3 décembre à 19h30
Quand ? Studio Racines 50 rue du Pré St Gervais, 93500 Pantin
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