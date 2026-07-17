Le spectacle des JO 2024 revient au Grand Palais ce week-end, avec un after signé Eddy de Pretto

La chorégraphe Maud Le Pladec rejoue sa grande fresque "Synchronicité", présentée lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Paris.

Un peu de l’énergie des Jeux olympiques de Paris, c’est peut-être exactement ce qu’il nous faut dans cette période de déprime post-Coupe du Monde. Justement, ce weekend, sous la nef du Grand Palais, la chorégraphe Maud Le Pladec rejoue son spectacle Synchronicité, retransmis en mondovision depuis l’île de la Cité lors de la cérémonie d’ouverture des JO 2024.

La fresque de 50 danseurs et danseuses sera l’une des quatre pièces du spectacle Crescendo, interprété par le Ballet de Lorraine vendredi et samedi. Maud Le Pladec dirigera deux autres pièces, Works, qui modernise Beethoven, et Veins of Water, un spectacle qui met en scène trois sirènes, comme un écho à L’Odyssée de Nolan. Le programme est complété par Turning Burning, le premier ballet du Néerlandais Jan Martens.

Et en after, à 23h, Eddy de Pretto et Maud Le Pladec se réunissent pour le concert chorégraphié Lonely Club, qui transforme la nef du Grand Palais en dancefloor. Attention : les derniers billets pour l’After Nef seront disponibles uniquement sur place.

Quand ? Vendredi 17 et samedi 18 juillet, à 21h.

Où ? Grand Palais, 7 avenue Winston-Churchill, Paris 8e.

Combien ? 20-25 €. After Nef 10 €.