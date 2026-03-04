Le studio d’archi Uchronia se fait curateur d’une expo dans un tiers-lieu du centre de Paris

Comme un cycle ! Cet immeuble brutaliste en béton des années 70, qui accueillait des bureaux du ministère de la Culture, a été transformé en résidence éphémère d’artistes par la Drawing Society, le temps que débutent en mai 2026 les travaux pour en faire un hôtel.

Uchronia, le studio d’architecture et de design de Julian Sebban (prix spécial du design aux derniers Food & Drink Awards), en profite pour y glisser, du 5 au 9 mars, une exposition originale et sensible.

© Romain Moriceau

Intitulée Borrowed, elle installe dans le hall de l’immeuble que des objets empruntés : un regroupement labile de chaises, de lampes, de tables prêtées par des ami(e)s ou des ami(e)s d’ami(e)s. Un assemblage hétéroclite mais cohérent qui donne à voir une collection d’instants de vie où le tout dépasse l’addition des parties. Et sur les murs ? Les œuvres des artistes travaillant dans les étages du dessus. Une parenthèse de collaboration et de partage à visiter librement.

Quand ? Du 5 au 9 mars 2026 de 10h à 18h

Où ? 61 rue Richelieu, P aris 2e