Le temps d'un week-end, ce sera opéra gratuit pour tous !

Prêts à casser la voix et à brûler le plancher ? Du 5 au 7 mai, les opéras de France vous ouvrent leurs portes. Et le clou du spectacle, c’est vous !

Turlututu chaussons pointus. Du 5 au 7 mai, les plus beaux opéras de France seront ouverts à vos rêves. Chaussez donc vos pointes, enfilez vos plus belles chaussettes dépareillées et ressortez vos tutus : au Palais Garnier, les barres du Grand Foyer vous mettent au défi de venir les faire plier ! Le samedi 6 mai, plus de 150 chanceux pourront fouler de leurs jolis petits pieds cette salle de conte de fées pour une “barre publique”, soit un cours magistral de danse classique. Dispensées par Andrey Klemm, professeur de la compagnie, accompagné d’un pianiste, deux masterclass exceptionnelles vous offriront l’occasion de vous transformer en vrai petit rat (avis aux vrais gros rats : c’est gratuit) et de montrer à tous votre potentiel d’étoile (ou pas). Pour prolonger l’expérience, des costumes seront mis à disposition des visiteurs, qui pourront enfiler leur préféré et repartir avec une jolie photo souvenir. Réservation obligatoire : dépêchez-vous !

Pour les cigales qui, à l’approche de l’été, préfèrent échauffer leur douce voix, rendez-vous le 7 mai à l’Opéra-Comique. Des ateliers de chant ouvert à tous, mais aussi des visites guidées et plein d’autres surprises vous y attendent. Les plus frileux et ceux qui ont plus soif de voir que d’apprendre pourront se retrouver à l’Opéra royal de Versailles du 6 au 8 mai pour assister à des auditions de chant de l’Académie lyrique et à des démonstrations de danses baroques. Ce sera aussi l’occasion de (re)découvrir les somptueux costumes de scène réalisés par Christian Lacroix pour le David et Jonathas de Charpentier… Tentés ? Eh bien, dansez maintenant.

Quoi ? Tous à l’Opéra

Quand ? Du 5 au 7 mai 2023

Où ? Dans 29 opéras dans toute la France

Combien ? Gratuit