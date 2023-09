Le théâtre de la Ville devient gratuit pour les moins de 14 ans : on va voir quoi ?

Pour sa réouverture, le théâtre de la Ville affiche des ambitions… d’ouverture. Ouverture sur le monde, avec une programmation riche en créations internationales, sur la ville, avec un accès désencombré à la place du Châtelet, pensée comme un nouveau tremplin artistique, et au public en général – avec une attention particulière portée à la jeunesse.

Cette saison, tous les spectacles de la programmation seront donc gratuits pour les moins de 14 ans, et les 15-18 ans pourront profiter de billets à partir de 10 €. Sympa, mais on va voir quoi ?

Chotto Desh, Akram Khan

Pour lancer les festivités, on invite (sans rien débourser) son gosse, filleul ou petit cousin à l’un des premiers spectacles à être joués dans la grande salle entièrement rénovée du théâtre de la Ville - Sarah Bernhardt : Chotto Desh, d’Akram Khan. Une version resserrée et adaptée au jeune public d’un solo de danse autobiographique, Desh, retraçant le parcours du chorégraphe entre le Bangladesh et la Grande-Bretagne. Réaliste dans le propos, le spectacle mise sur la poésie des images et sa sublime scénographie interactive pour attraper tous les regards sans jamais nous perdre. Un bien beau rêve.

Les 4 et 5 octobre au théâtre de la Ville - Sarah Bernhardt.

© Richard Haughton

Les Doyens, Christophe Honoré

On enchaîne avec la dernière création scénique de Christophe Honoré, Les Doyens. Un drôle de spectacle-conférence destiné au jeune public, qui interroge avec humour et irrévérence la notion de figure d’autorité dans notre rapport au discours et la connaissance. Le metteur en scène et réalisateur revient ainsi à ses premières amours, Honoré ayant fait ses débuts en publiant des livres pour enfants à L’Ecole des Loisirs. Nous, ça nous aide à mieux grandir – les adultes aussi.

Du 8 au 18 novembre au théâtre des Abbesses (théâtre de la Ville).